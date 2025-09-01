Cheddira, salta l'Udinese ma spunta un altro club: lo vuole il Sassuolo

Quale futuro per Walid Cheddira? Mancano pochissime ore alla fine del calciomercato e l'attaccante marocchino non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Nelle ultime ore è saltata la trattativa con l'Udinese, ma è stata paventata un'altra ipotesi: il Sassuolo. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport:

"Il Sassuolo pensa a Cheddira per il proprio attacco nelle ultime ore di calciomercato Dopo che è saltata la trattativa con l’Udinese, Cheddira potrebbe comunque lasciare il Napoli in queste ultimissime ore di calciomercato. Il Sassuolo si è infatti interessato all’attaccante marocchino per rinforzare il proprio attacco".