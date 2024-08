Chiesa, clamorosa voce da Torino: possibile scambio con Frattesi

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con Giacomo Raspadori del Napoli, ma la pista non è decollata per ora

Il futuro di Federico Chiesa resta tema caldissimo, con la Juventus che continua a cercare una soluzione in uscita per lui, come spiegato nelle scorse ore da Thiago Motta: "Dietro la sua esclusione ci sono ragioni di mercato: sia per lui che per gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti, bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e quello di tutti".

L'ipotesi Inter nello scambio con Frattesi

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con Giacomo Raspadori del Napoli, ma la pista non è decollata per ora. E così, per Tuttosport, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile scambio con l'Inter che coinvolgerebbe Davide Frattesi. Un'operazione tutta da impostare che prevederebbe anche un conguaglio in favore dell'Inter, ma intanto l'idea è venuta fuori nelle menti dei protagonisti.