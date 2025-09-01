Ci aveva pensato il Napoli, ora cambia squadra: Sancho lascia il Chelsea ma resta in Premier

Colpo a sorpresa per l'Aston Villa: secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club di Birmingham è pronto ad assicurarsi Jadon Sancho con la formula del prestito. L’ex stella del Borussia Dortmund, di proprietà del Manchester United ma ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim, proverà così a rilanciarsi sotto la guida di Unai Emery.

L’operazione prevede il pagamento di una cifra per il prestito e la copertura dell’80% dell’ingaggio del giocatore. Una soluzione che consente allo United di alleggerire in parte il monte stipendi e a Sancho di rilanciarsi in un contesto competitivo, visto che l’Aston Villa è reduce da ottime stagioni e punta a consolidarsi ai vertici della Premier. Nei giorni scorsi, oltre all'interesse della Roma, si era parlato con insistenza di un possibile ritorno al Borussia Dortmund, dove Sancho aveva vissuto gli anni migliori della sua carriera, diventando uno degli esterni offensivi più promettenti d’Europa. Ma le parole del direttore sportivo giallonero Sebastian Kehl hanno chiuso definitivamente la porta: "Jadon non tornerà al BVB".