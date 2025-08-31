Ci aveva pensato il Napoli prima di Hojlund, andrà al Wolverhampton per 27mln

Il Wolverhampton è pronto a rinforzarsi con un nuovo innesto offensivo. Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 a cui aveva pensato anche il Napoli immediatamente dopo l'infortunio occorso a Romelu Lukaku, è atteso oggi per le visite mediche che precederanno la firma con i Wolves. L’operazione, definita nei dettagli con il Genk, prevede un trasferimento da 27 milioni di euro complessivi.

Il club inglese verserà 26 milioni di euro come quota fissa, a cui si aggiungerà un milione di bonus legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Accordo trovato anche sul piano personale: Arokodare, che con il Genk si è messo in luce a suon di gol e prestazioni convincenti, ha accettato i termini proposti dai Wolves e si prepara così alla sua prima avventura in Premier League.