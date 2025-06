Ci ha pensato anche il Napoli, ma Kepa resta in Premier: Arsenal pagherà la clausola

L'Arsenal è vicino a chiudere un accordo per ingaggiare Kepa dal Chelsea, secondo quanto riferito da ESPN. Kepa, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Bournemouth e quella precedente al Real Madrid, è diventato un serio obiettivo per Arteta, che vorrebbe assicurarsi un vice-Raya affidabile. Lo spagnolo di 30 anni, accostato anche al Napoli, costerebbe all'Arsenal 5 milioni di sterline e da quanto trapelato i colloqui stanno procedendo positivamente.

Kepa ha mantenuto la porta inviolata in nove occasioni su 35 partite durante la sua permanenza al Bournemouth di Iraola, che ha concluso la stagione 2024-25 con la sesta miglior difesa della Premier League. Dopo l'addio di Neto da parametro zero, dunque, Arteta ingaggia così il nuovo secondo portiere, di fatto di proprietà del Chelsea quando sborsò ben 80 milioni di euro per acquistarlo dall'Athletic Bilbao. Niente Napoli dunque per lui, ma sempre la Premier League.