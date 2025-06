Fuga dalla panchina: tutte le operazioni che Manna deve sbloccare in uscita

Qualcosa si cambierà perché nulla è per sempre e certe storie finiscono, bisogna avvertire nuovi stimoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per raccontare delle uscite in casa Napoli. Non è il caso di Alex Meret, in odore di rinnovo da tempo e che arriverà, che è negli intoccabili, come Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus, Marianucci, probabilmente Mazzocchi e Spinazzola, non Rafa Marin che ha sempre il Villarreal tra gli estimatori e chissà - si legge - se ci sarà Rrahmani, che sente richiami arabi ai quali, onestamente, non si riesce a dire di no.

In uscita in attacco c'è Giovanni Simeone che ha corteggiatori ed è presumibile che debba separarsi da Napoli. Giacomo Raspadori ha ancora venticinque anni e quindi non è accessibile a chiunque: a gennaio, ovviamente, l’Olimpyque Marsiglia ci provò, perché De Zerbi l’ha cresciuto, e ci sta che rinasca qualche idea. Pronto a prrtire Ngonge, che nel gennaio del 2024 fu l’acquisto di De Laurentiis, ma non ha mai trovato lo spazio che pensava di poter rimediare e l’impatto sulle partite non è stato indimenticabile. A 25 anni il suo mercato finirà per decollare. Il mercato presto entrerà nel vivo.