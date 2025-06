Retroscena Ndoye: il Napoli lo voleva a gennaio, quando costava 15mln in meno

Dalla cessione di Kvaratskhelia passando a quella annunciata di Osimhen (sempre più orientato a sbarcare all'Al Hilal da Inzaghi), il Napoli si sfrega le mani e con circa 150 milioni di euro a disposizione è pronto a fare i botti nel calciomercato estivo. L'aveva promesso De Laurentiis ad Antonio Conte, una rosa profonda e che potesse ambire a competere anche al di là della Serie A, visto il ritorno in Champions League.

Il primo obiettivo è di sistemare l'attacco, visto il vuoto lasciato dall'asso georgiano campione d'Europa, per questo il ds Manna si prepara all'affondo per Dan Ndoye - che ha parlato proprio ieri del suo futuro - dal Bologna: un regalo per Conte, che già lo chiedeva a gran voce a gennaio, salvo poi attendere il momento propizio. Peccato che prima costasse 25 milioni, ma dopo una stagione da Coppa Italia e protagonista il club rossoblù ha alzato il tiro a 40 milioni e servirà trattare sul prezzo.

Poi ci sarà tempo e spazio per altri colpi. Come noto al Napoli piace Bonny del Parma, che andrebbe a prendere il posto di vice-Lukaku là davanti, in proiezione di un ruolo più importante nel futuro a venire (francese e di 22 anni), ma c'è pure l'Inter su di lui. Il gradimento per Noa Lang del PSV non è mai scemato, così come quello per il 26enne kosovaro Zhegrova.