Ci siamo per Billing al Napoli: lo scatto al momento della firma sul contratto

Il centrocampista danese Philip Billing ha concluso a Villa Stuart le visite mediche ed è arrivato a Napoli per cominciare la sua nuova avventura. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, ha postato su X uno scatto esclusivo che immortala il mediano nel momento della firma del contratto con gli azzurri. Il calciatore classe '96 arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro e prenderà il posto di Michael Folorunsho, mezz'ala che da questa mattina è ufficialmente un nuovo tesserato della Fiorentina.

Exclusive pic of Philip Billing here in Napoli headquarters to sign his contract at the club.



Loan move with €9/10m buy option clause from Bournemouth, completed. pic.twitter.com/AOx1T6jQIE