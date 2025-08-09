Ufficiale Cifre fuori mercato per tutti, Nunez va all’Al-Hilal: arriva l’annuncio

Era stato fortemente cercato dal Napoli prima di virare su Lorenzo Lucca, alla fine Darwin Nunez saluta il Liverpool ma in direzione Arabia Saudita: è ufficiale il suo trasferimento all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Operazione a titolo definitivo, il club saudita verserà ai Reds una cifra di 53 milioni di euro più bonus per il cartellino dell'attaccante uruguaiano.

Di seguito la nota del club: "Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento permanente all'Al-Hilal, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il triennio dell'uruguaiano con i Reds si conclude dopo che oggi ha finalizzato il passaggio alla Saudi Pro League. Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol, collezionando medaglie da vincitore della Premier League e della Coppa Carabao. L'attaccante è arrivato al club dal Benfica nell'estate del 2022 e ha segnato al suo debutto ufficiale aiutando la squadra di Jürgen Klopp a sollevare il FA Community Shield con la vittoria contro il Manchester City. La sua prima stagione da giocatore del Liverpool lo ha visto segnare 15 volte in 42 partite in tutte le competizioni e in due occasioni è stato nominato Standard Chartered Player of the Month del club.

Nunez migliorò il suo numero di gol nella stagione successiva segnandone 18, due dei quali dalla panchina del Newcastle United, completando una notevole inversione di tendenza nelle prime settimane. Il 2024-25 si rivelò il suo ultimo mandato con i Reds e avrebbe completato la sua carriera nel Merseyside issando in alto il trofeo della Premier League. I due tempi di recupero di Nunez per strappare la vittoria in casa del Brentford a gennaio sono stati senza dubbio un momento fondamentale e un momento clou di questa storica stagione. Tutti i membri del club ringraziano Darwin per il suo contributo e augurano a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro".