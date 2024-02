Clamoroso da Milano: "ADL riflette sull’esonero di Mazzarri, già pronto Giampaolo"

Ha del clamoroso quanto si legge su Cronache di Spogliatoio

Ha del clamoroso quanto si legge su Cronache di Spogliatoio, brand social d'informazione. Si parla del futuro della panchina azzurra.

"La posizione di Mazzarri non è così sicura dopo il ko di domenica contro il Milan. Non è la prima volta che l'allenatore del Napoli è stato vicino all'esonero da quando è tornato al 'Maradona'. De Laurentiis, infatti, ci aveva già pensato due volte: prima della Supercoppa, in caso di sconfitta contro la Fiorentina, e quando era sotto, due domeniche fa, contro l'Hellas Verona (match poi vinto in rimonta).

Adesso che il Napoli sta per affrontare il Barcellona in una suggestiva sfida di Champions League, ADL sta di nuovo riflettendo se sia il momento giusto per cambiare di nuovo. Nessuna decisione è stata presa per adesso. Ma nel caso in cui il patron del Napoli decidesse di esonerare Mazzarri, ci sono due potenziali sostituti già individuati: uno è Francesco Calzona, l'altro è Marco Giampaolo. Quest'ultimo sarebbe disposto ad accettare l'incarico, oggi delicato ma pur sempre prestigioso".