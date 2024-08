Clamoroso da Milano - Frenata per Gaetano al Parma, non c'è accordo! Può tornare il Cagliari

Ha del clamoroso l'ultima notizia sul futuro di Gianluca Gaetano. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, accordo lontano tra Napoli e Parma e sul giocatore può tornare a sorpresa il Cagliari.

La cessione di Gaetano è fondamentale, così come quella di Cajuste, per sbloccare il mercato in entrata del club azzurro.