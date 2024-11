Clamoroso dalla Turchia: "Il Fenerbahce sfida il Galatasaray per Osimhen"

Tante voci attorno al futuro di Victor Osimhen. L'attaccante annuncia la sua permanenza fino a fine stagione al Galatasaray, il club turco lavora per l'acquisto a titolo definitivo in estate e ora a quanto pare sull'attaccante del Napoli piomba anche il Fenerbahce. Mossa a sorpresa da parte dei rivali del Galatasaray. In Turchia infatti raccontano della volontà del club di anticipare l'altro club di Istanbul con un'offerta più alta. Ricordiamo che in estate la clausola di Osimhen sarà di 75 milioni.