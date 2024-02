Clamoroso Tmw - Calzona pronto, ma dopo la Champions: oggi c'è Mazzarri per l'allenamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Situazione calda e in divenire in casa Napoli per quel che riguarda la panchina di Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo, secondo le ultimissime raccolte, al momento non ha ricevuto alcuna informazione in merito ad un possibile esonero in favore di Francesco Calzona, con l'allenamento odierno che dovrebbe essere diretto ancora da lui.

La linea della società, insomma, sembra essere quella di attendere la prossima sfida Champions contro il Barcellona prima di prendere una decisione ultima e definitiva in merito, ma come sempre l'ultima parola spetterà al presidente Aurelio De Laurentiis e proprio per questo non sono esclusi scossoni repentini nelle prossime ore. Lo scrive Tuttomercatoweb.