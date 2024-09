Clamoroso Osimhen, c'è il Galatasaray! CdS: si lavora al prestito per liberarsi dell'ingaggio

Alla fine Victor Osimhen è rimasto a Napoli. La cessione è saltata e il centravanti nigeriano è stato escluso dalla lista per la Serie A. E così adesso il club azzurro è ancora al lavoro per provare a piazzarlo in uno dei Paesi in cui il mercato è ancora aperto. Come la Turchia, dove spunta l'ipotesi Galatasaray.

A scriverlo è l'edizione online del Corriere dello Sport: "Si sta provando a chiudere l'operazione last minute con il Napoli in prestito secco, con ingaggio da 11 milioni interamente pagato dal club turco, dove giocano anche Mertens e Icardi. La trattativa è in atto. Si attendono i presidenti".