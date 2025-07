Clamoroso Osimhen, l'amico-giornalista: "Rifiutati 75mln del Gala! Il Napoli ostacola l’affare per spingerlo in Arabia"

"Il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta del Galatasaray, quella da 75 milioni, la clausola rescissoria". A scriverlo a sorpresa su X è Buchi Laba, amico di Osi e giornalista, che da giorni tiene informati i tifosi turchi e non solo sulla trattativa con il Napoli. A quanto pare, da quello che si legge, il Napoli "starebbe intenzionalmente ostacolando l'accordo perché vogliono spingere il giocatore in Arabia Saudita (Al Hilal). Victor Osimhen, però, ha chiarito che andare all'Al Hilal non è possibile. Lui vuole solo il Galatasaray. Ha anche detto molto chiaramente al Napoli che non si presenterà per il raduno del 15 e che non vuole più giocare per la squadra". Insomma, una situazione ancora tutta da chiarire. E risolvere quanto prima. Intanto la clausola scadrà oggi.

Osimhen nei giorni scorsi aveva sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club al momento come sembra non è poi così vicino.