Clamoroso rumors dall'estero: il Napoli può inserirsi di nuovo per Gabri Veiga

La Fiorentina pensa al mercato di gennaio e uno degli obiettivi è quello relativo a un centrocampista, visto che il reparto mediano è rimasto orfano di Bove dopo il malore durante la sfida contro l'Inter. Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato turco Ekrem Konur, gli uomini di mercato gigliati starebbero monitorando Gabri Veiga, che in passato è stato a un passo dal vestire la maglia del Napoli prima di accettare la corte dell'Al-Ahli in Arabia.

Oltre ai viola ci sarebbe infatti anche il Villarreal, che al momento sembra essere in pole per il centrocampista, ma non si devono escludere neanche le ipotesi Atletico Madrid e Tottenham, con ilche dopo averlo trattato nell'estate 2023 potrebbetornare a farsi sotto qualora l'Al-Ahli aprisse alla cessione.