Coli Saco ai saluti: è vicino ad una squadra di Serie B svizzera

Coli Saco ai saluti: è vicino ad una squadra di Serie B svizzeraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Coli Saco, centrocampista del Napoli, si sta avvicinando al trasferimento agli svizzeri dell'Yverdon. L’operazione dovrebbe concretizzarsi a breve, con il classe 2002 pronto a mettersi a disposizione del club che milita nella serie cadettta svizzera. A riferirlo attraverso il proprio account X, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.