Lucca in prestito a gennaio? Di Marzio: "L'unico modo è riscattarlo in anticipo"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo e tra i vari temi ha parlato anche della possibile partenza in prestito a gennaio di Lorenzo Lucca, chiarendo sulla fattibilità dell'operazione. Di seguito le sue dichiarazioni: "È vero di Lucca, tant'è che anche io sicuramente pensavo potesse essere una soluzione per Milan o Roma, ma il discorso è legato anche alla formula con cui è arrivato. Il Napoli non potrebbe prestare Lucca se non anticipando il riscatto in questa sessione di mercato. Capiremo nei prossimi giorni se può farlo, quando si saprà con più certezza quali sono i margini di operatività di molte squadre".

L'avventura di Lorenzo Lucca al Napoli non è decollata sin qui, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku è vicino: per questi motivi si fanno sempre più insistenti nelle ultime settimane le voci su un possibile addio nella prossima finestra invernale di calciomercato. Come ha però specificato Gianluca Di Marzio, ipotizzare una cessione prima dell'estate è complicato ad oggi, perché il club azzurro dovrebbe versare in anticipo i 26 milioni di euro all'Udinese per l'obbligo di riscatto.