Vice Di Lorenzo, Di Marzio: "Al Napoli piace un 2002 della Dinamo Zagabria"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo e tra i vari temi ha parlato anche dell'interessamento del Napoli per Moris Valincic, laterale destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Juve ha già avuto diverse difficoltà con il Financial Fair Play e non credo che abbia in mente di fare chissà cosa. Spalletti non è molto amante del mercato di gennaio, sta provando a tirare fuori il massimo da quelli che ha e alcuni non sono ancora riusciti a mettersi in mostra, vedi Openda. Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però c'è Luis Henrique che sta crescendo e sia Diouf che Carlos Augusto possono giocare in quella posizione. Ci sono delle idee come il croato Valincic su cui c’è anche il Napoli, la Dinamo Zagabria vuole 18 milioni e credo sia più un'operazione per giugno".

Sulla possibile partenza di Lorenzo Lucca in prestito nella finestra invernale di calciomercato: "È vero di Lucca, tant'è che anche io sicuramente pensavo potesse essere una soluzione per Milan o Roma, ma il discorso è legato anche alla formula con cui è arrivato. Il Napoli non potrebbe prestare Lucca se non anticipando il riscatto in questa sessione di mercato. Capiremo nei prossimi giorni se può farlo, quando si saprà con più certezza quali sono i margini di operatività di molte squadre".