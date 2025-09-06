Coli Saco lascia il Napoli: è ad un passo dalla Serie B svizzera, la formula
TuttoNapoli.net
Coli Saco è vicinissimo a salutare il Napoli per approdare all’Yverdon, club che milita nella Serie B svizzera. L’operazione è ormai alle battute finali, stando a quanti riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport Nicolò Schira.
Il centrocampista maliano con cittadinanza francese, classe 2002, dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il contratto con l’Yverdon prevede un accordo fino al 2028 (1 anno più 2 di opzione).
🚨 Excl. - Colin #Saco to #Yverdon from #Napoli is at the final stage on loan with the option to buy. Contract until 2028 (1+2) for the midfielder. #transfers https://t.co/kFxMMEaJJj— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 6, 2025
