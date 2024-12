Concorrenza spietata per Dorgu: possibile asta tra United e Chelsea

Il Manchester United è in ritardo rispetto al Chelsea nella corsa per ingaggiare il terzino sinistro danese del Lecce, Patrick Dorgu che piace molto anche al Napoli. Secondo quanto riportato da Teamtalk, il giovane laterale, che ha attirato l'attenzione di diversi club della Premier League grazie alle sue ottime prestazioni, potrebbe essere un rinforzo ideale per entrambe le squadre. Dorgu, noto per la sua velocità e abilità difensiva, sta mostrando un grande potenziale in Salento e sarebbe un'aggiunta importante per qualsiasi club che lo acquisisca.

Il Chelsea, attualmente in vantaggio, ha manifestato un interesse concreto per il talento danese, mentre il Manchester United sta cercando di recuperare terreno nella trattativa. La competizione tra i due club di Premier League per ottenere il giovane talento potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, con entrambe le squadre che cercano di rinforzare le proprie fasce difensive. Il futuro di Dorgu sembra quindi essere oggetto di una battaglia tra due grandi club, e il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per la sua carriera.