Conferme sul rinnovo di Kvara: queste le nuove cifre

"Khvicha Kvaratskhelia si sta avvicinando a prolungare il suo contratto con il Napoli". La conferma arriva su X da Nicolò Schira, esperto di mercato, che parla del rinnovo del georgiano: "È un giocatore chiave e considerato intoccabile per il progetto di Antonio Conte. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 + opzione per il 2030 con un aumento di stipendio a € 5,5M/anno +1,5M come bonus".

Khvicha #Kvaratskhelia is getting closer to extend his contract with #Napoli. He is a key-player and considered untouchable for Antonio #Conte’s Project. Ready a new contract until 2029 + option for 2030 with an increase in salary to €5,5M/year +1,5M as bonus. #transfers https://t.co/2qAnQFQ7fg