Conte ha chiesto Buongiorno per un motivo preciso: il Torino ha fissato il prezzo

Il principale candidato per la difesa del Napoli è Alessandro Buongiorno, pista prioritaria per il reparto arretrato di Antonio Conte.

Il principale candidato per la difesa del Napoli è Alessandro Buongiorno, pista prioritaria per il reparto arretrato di Antonio Conte. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Buongiorno è il grande obiettivo di Conte, il difensore del Torino è il giocatore che nell’ultimo campionato di serie A ha intercettato più palloni.

È il profilo perfetto per una squadra che debba difendere in avanti, lavorando benissimo nei duelli individuali. Il Napoli è orientato ad un investimento di 35 milioni più bonus, il Torino chiede 45 milioni e confida nell’Europeo per attirare altri potenziali pretendenti e alzare il prezzo".