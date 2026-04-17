Conte-Italia, Tmw: "C'è anche il rischio che possa restare a bocca asciutta"

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Si parla della panchina del Napoli nel focus di Lorenzo Di Benedetto che su Tmw nel suo consueto editoriale parla anche di quelli che potrebbero essere gli sviluppi legati al futuro di Conte: "De Laurentiis non aspetterà. Partiamo però da una certezza: Aurelio De Laurentiis non darà ad Antonio Conte la possibilità di decidere aspettando l'elezione del Presidente. E non lo diciamo noi, lo ha detto il diretto interessato nelle scorse ore. Tradotto: se Conte vorrà ambire alla panchina della Nazionale dovrà prendersi un rischio adesso per poi magari rimanere a bocca asciutta.

II Napoli non farà il gioco dell'Italia, giustamente, anche perché a prescindere da quello che sarà il risultato finale in questa Serie A, il club partenopeo dovrà progettare la prossima stagione avendo la certezza di conoscere colui che sarà l'allenatore. Difficile dire, a oggi, se la società campana andrà avanti con Conte o meno, ma c'è anche chi è nella stessa situazione".