Hojlund-Milan, Pellegatti svela: "Tare lo aveva chiuso, poi è arrivato il Napoli"

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"Tare è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli"

Carlo Pellegatti, giornalista di dichiarata fede rossonera, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Queste le sue parole: "L'operato di Tare? II problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E' rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori...".

Il giudizio sull'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri:

"Allegri poteva fare di più oppure non gioca bene perché i giocatori sono scarsi o fa giocare male lui i bravi? E' questo il tema oggi, è Massimiliano Allegri. Io la penso così: nel 2026 ci siamo divertiti col gioco del Milan? No. C'è da capire se il Milan ha avuto gloria perché ha giocato senza attaccanti e magari Allegri non sa allenare gli attaccanti, ma quando c'è Leao sulla fascia che punta l'uomo e magari incespica, è proprio la condizione dei giocatori a fare la differenza. Allegri ha 18 squadre dietro senza giocare con gli attaccanti. E' gloria per me. Non mi sono divertito, ma le altre che sono dietro cosa devono dire? Per migliorare la prossima stagione devi fare diversi acquisti importanti. Hai la Champions e il campionato da fare, sarà diverso. Uno dei motivi per cui il Milan ha perso contro la Lazio è il fatto che serviva fare il salto di qualità e invece un po' la paura dell'impresa, un po' il fatto di aver tentato di fare qualcosa di diverso ed ecco che è successo quello che abbiamo visto".