Retroscena Anguissa: Napoli stava per blindarlo, ora può salutare in estate

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Come scrive Tmw, Anguissa e De Bruyne ora sono visti come possibili partenti per il mercato estivo. Se è vero che piace Richard Rios del Benfica, dall'altro lato Anguissa ha 30 anni ed è forse all'ultimo contratto della sua carriera. È in scadenza al 30 giugno del 2027 e non è improbabile che voglia una nuova sfida. Del resto negli scorsi mesi si era parlato di un possibile rinnovo per il camerunense.

"Anzi, dopo un inizio da quattro gol in nove partite il Napoli voleva blindarlo per evitare di perderlo a una cifra bassa vista la scadenza fra dodici mesi. Tanto più che le cifre erano già pronte, con Anguissa che doveva solo apporre la firma. Però nel calcio le cose cambiano con una velocità incredibile. Così il centrocampista ha avuto un problema fisico alla coscia che lo ha fatto scivolare nelle gerarchie e più di una volta, ora, è finito in panchina. Oppure sostituito dopo solamente metà partita. Per intenderci: fino a novembre era sempre titolare sia in campionato che in Champions, tranne in un'occasione. Insomma, le garanzie sono venute meno e così il contratto".