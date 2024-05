Conte-Napoli, Romano: "Inviata proposta di contratto con ingaggio record"

Antonio Conte è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

"Il Napoli ha inviato ad Antonio Conte una proposta di contratto valida fino a giugno 2027 per un ingaggio record per il club. Dettagli chiave da discutere la prossima settimana con De Laurentiis, lunedì ancora a Napoli per un evento pubblico. Conte, è sempre stato aperto al lavoro del Napoli ed entusiasta del progetto".

🚨 Napoli sent contract proposal to Antonio Conte for deal valid until June 2027 for club record salary.



Key details to be discussed next week with de Laurentiis, still in Napoli on Monday for public event.



Conte, always been open to Napoli job and excited by the project. pic.twitter.com/jNF6LazRcW