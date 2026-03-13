Conte-Napoli, Sky: "Avanti insieme e nessuna rivoluzione sul mercato"

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Marchetti: "Quella dei tanti addii in estate è una filastrocca", l'esperto Sky frena sulla rivoluzione Napoli e conferma: Conte vuole restare in azzurro

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte ha fatto il punto sulle prossime mosse del Napoli: “Questa dei tanti presunti addii in estate è diventata una filastrocca: è giusto riflettere sulle direttrici che il Napoli seguirà per costruire il futuro. La società vorrà continuare questo progetto, e sicuramente in merito ai rinnovi le interlocuzioni sono già avviate, così come quelle in merito agli eventuali addi in ottica ringiovanimento della rosa.

Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Jesus e Spinazzola via? Non credo, sarebbe una rivoluzione vera e propria! De Bruyne ha un contratto di tre anni e non credo proprio il Napoli ci possa ripensare in estate. Noi il belga l’abbiamo visto pochissimo, e qualcosa l’aveva ben fatto vedere. Il tetto ingaggi non credo verrà ridotto in modo sostanzioso.

Secondo me è vero ciò che ha detto Manna oggi: la volontà del Napoli è proseguire con Conte. Già l’anno scorso tutti dicevano che Conte sarebbe andato via ed invece è bastata una cena per restare! E’ vero però che la storia di Conte dice che il tecnico non resta praticamente mai più di due anni nello stesso club, ma sempre se ci sono problemi con la Società. Quest’anno Conte ha avuto problemi ma di certo non per colpa della Società. Si rivedranno a fine stagione per parlare con De Laurentiis e ne parleranno. Il Napoli farà spese più contenute, proverà a cedere gli esuberi e molto dipenderà da queste cessioni. Per restare competitivo, il Napoli manterrà una strategia conservativa rispetto a quella attuale.

Anguissa e Lobotka due giocatori centrali sia con Spalletti che con Conte, non credo il Napoli li cederà entrambi! Dipende da un solo aspetto: il Napoli ha già in mano sostituti all’altezza? Ricordiamo che nessuno dei due è in fase calante! Non si svecchia solo per svecchiare, ma per diventare più forti più a lungo! se non hai alternative valide, non si cedono giocatori così importanti. Joao Gomes e Kobbie Mainoo? Restano entrambi nei radar del Napoli, dipende anche dalle cessioni".