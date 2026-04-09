Conte via? ADL non sarà spiazzato, Cdm: "Sei nomi nel mirino, c'è una sorpresa"

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Si continua a parlare di Antonio Conte in chiave Nazionale e a fare il punto della situazione oggi in edicola è anche il Corriere del Mezzogiorno che parla di quelle che potrebbero essere le mosse del patron azzurro qualora Conte davvero dovesse diventare il nuovo ct dell'Italia.

"De Laurentiis non si farà trovare spiazzato e non vuole rompere con Conte con il quale ha un rapporto franco e diretto. Ed ecco, quindi, che non mancano le voci per il condottiero che dovrebbe aprire un nuovo ciclo. Di base la società sarà impegnata ad alleggerire i costi che sono aumentati tantissimo in pochi anni. Il nuovo allenatore dovrà adeguarsi alle scelte e alle nuove dinamiche. Tra i candidati, c’è il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. Nel poker di nomi si fanno largo anche quelli di due mondiali del 2006. Fabio Grosso, che sta disputando un’ottima stagione, e Daniele De Rossi che sta facendo bene al Genoa. Gli outsider sono Farioli e anche il sogno proibitivo di Cesc Fabregas. Sullo sfondo resta anche l’ex Chelsea Maresca".