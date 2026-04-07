Cajuste, occhio al riscatto: potrebbe attivarsi l'obbligo per l'Ipswich

vedi letture

Il club inglese è 2° in classifica e significherebbe promozione in Premier: in quel caso si attiverebbe l'obbligo di riscatto dal Napoli

Per l'Ipswich Town a fine stagione potrebbe attivarsi l'obbligo di riscatto per Jens-Lys Cajuste, giocatore in prestito dal Napoli. Il centrocampista svedese in estate ha prolungato di un anno il prestito in Inghilterra con la formula del diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Premier League: ecco che l'Ipswich è al momento secondo in classifica - a pari punti con terza e quarta ma con due gare in meno - e se dovesse mantenere la posizione significherebbe promozione diretta.

La stagione di Jens Cajuste

Il centrocampista svedese non è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare all'Ipswich Town: fin qui ha collezionato 29 presenze in campionato di cui appena 13 dal primo minuto, arricchite da 1 gol e 1 assist, per una media di 41 minuti giocati a partita. Jens Cajuste, classe 1999 di piede destro, viene impiegato dal suo allenatore principalmente nel ruolo di mediano in un centrocampo a due, dove sta provando a rilanciarsi dopo l'esperienza poco felice al Napoli nel 2023/24.