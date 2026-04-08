Coulibaly-Napoli, Sky DE: s'inserisce anche il Chelsea, la cifra richiesta dal Werder

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Non sarà però una trattativa semplice, visto che sul giovane difensore ci sono anche tanti altri top club.

Il Chelsea si inserisce con decisione nella corsa per Karim Coulibaly, promettente difensore centrale di appena diciotto anni considerato uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo. Il club londinese è rimasto particolarmente colpito dalla sua crescita e dal potenziale mostrato, tanto da monitorarlo con grande attenzione in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Sfida tra big europee per Coulibaly

Non sarà però una trattativa semplice, visto che sul giovane difensore ci sono anche top club come Real Madrid, Manchester United, Newcastle, PSG e Napoli. Il Werder Brema, dal canto suo, punta a incassare una cifra importante, compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro, consapevole dell’interesse crescente attorno al giocatore. L’estate si preannuncia quindi calda per il futuro di Coulibaly, con diverse big pronte a darsi battaglia per assicurarselo. A riferirlo sul proprio account X, è Florian Plettenberg, giornalista Sky Germania.