Schira: "Occhio a De Rossi, Italiano o Farioli se parte Conte! Ma c'è un sogno..."

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Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sul futuro della panchina azzurra: "Aggiornamento sulla panchina del Napoli: è una situazione ancora tutta da definire, perché Conte dovesse andare in Nazionale lascerebbe un vuoto importante. Teniamo sempre vivo, come vi sto raccontando da tempo, il nome di Vincenzo Italiano, perché è un vecchio pallino di De Laurentiis, perché la sensazione è che il ciclo a Bologna sia difficile da migliorare dopo questi due anni. È un nome da tenere sempre d’occhio.

Tra gli allenatori giovani che piacciono a Giovanni Manna ci sono Daniele De Rossi e Fabio Grosso: due allenatori diversi caratterialmente, ma giovani e brillanti, che stanno facendo bene. De Rossi forse più abituato alla pressione di certe piazze, perché ha lavorato alla Roma; Grosso meno, caratterialmente, ma da un punto di vista tecnico-tattico sono anni che sta lavorando molto bene. Ha vinto due campionati di Serie B con Frosinone e Sassuolo, li ha stravinti, e quest’anno sta facendo molto bene con il Sassuolo, che è la rivelazione del campionato ed è a ridosso della zona coppe, con una squadra che gioca molto bene.

Un nome invece giovane, brillante dal punto di vista del gioco, da Napoli come mentalità, che sa lavorare con i giovani ma anche con giocatori importanti, e ha già allenato grandi squadre vincendo anche trofei mondiali per club, è Enzo Maresca.

Dico “sarebbe” perché il sogno di Maresca è il Manchester City. Lui sta aspettando il City: se Guardiola va via, è un candidato super autorevole, se non in pole position, per la panchina del City. Se Guardiola va via e, come tutti gli anni, fa il solito balletto in primavera e poi dovesse restare, cosa fa Maresca? Sta fermo un anno aspettando la scadenza di Guardiola? O accetterebbe altro? Sicuramente la Premier League è la prima scelta di Maresca, ma dal mondo Napoli qualche segnale è arrivato a lui e al suo entourage. E mi risulta che, rispetto ad altre squadre di Serie A che lo hanno cercato in passato, verso le quali lui aveva chiuso la porta, con il Napoli la porta la lascia aperta.

Vedremo come si evolverà la questione. Teniamo il nome anche di Enzo Maresca. Tra i tecnici giovani emergenti che il Napoli apprezza ci sono i vari De Rossi, Grosso, Farioli. La sensazione è che possa esserci quella tipologia di scelta: un allenatore che faccia giocare bene la squadra, ma che valorizzi anche i giovani, perché il Napoli deve un po’ svecchiare la rosa. Questo è sicuramente un intendimento societario.

Poi non vanno escluse le sorprese, perché in questi anni De Laurentiis ha preso allenatori straordinari. Se pensate ai migliori allenatori degli ultimi dieci anni — Sarri, Benitez, Ancelotti, Spalletti, Antonio Conte — sono passati tutti da Napoli, quindi potremmo anche aspettarci un grande nome.

Vedremo, è ancora presto, però il Napoli sta già iniziando a guardarsi intorno, perché ovviamente prevenire è meglio che curare. Se Conte dovesse decidere di accettare il corteggiamento della Nazionale e tornare a Coverciano, a quel punto il Napoli non deve farsi trovare impreparato. Non deve fare l’errore fatto con l’addio di Spalletti, quando è rimasto col cerino in mano e poi ha preso non una terza, una quarta, ma un’ottava scelta, perché Garcia era l’ottava scelta".