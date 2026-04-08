Napoli su Rios, alla scoperta del talento colombiano: un anno fa costò 27mln al Benfica

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Il Napoli ha iniziato a lavorare per il futuro e ha messo gli occhi su Richard Rios. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Lo riporta Sky Sport che poi fa anche un ritratto del giocatore.

Nato in Colombia nel giugno 2000, Richard Rios è un centrocampista centrale molto strutturato fisicamente e abile in entrambe le fasi. Dopo aver iniziato la sua carriera in Sudamerica, tra Brasile e Messico, nell'estate 2025 il Benfica lo ha portato in Europa acquistandolo per 27 milioni dal Palmeiras. L'impatto con il calcio europeo è stato positivo: Rios non ha fatto fatica a integrarsi e fin qui ha già collezionato 39 presenze (con 4 gol e 5 assist) nella sua prima stagione in Portogallo.