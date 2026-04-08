Conte in Nazionale? Tmw: "Italiano è il grande favorito per il Napoli"

vedi letture

Dopo due stagioni e a un anno dalla naturale scadenza del contratto, come si legge su Tmw, Antonio Conte potrebbe lasciare la guida del Napoli per tornare a ricoprire il ruolo di commissario tecnico. E proprio Tmw si porta oltre e parla del futuro e di quello che potrebbe accadere in estate.

Il grande favorito per l'eventuale dopo Conte sarebbe Vincenzo Italiano, tecnico già cercato in passato dai partenopei. L'attuale allenatore del Bologna che domani si giocherà il primo atto dei quarti di finale di Europa League al Dall'Ara contro l'Aston Villa lo scorso giugno - dopo aver vinto una storica Coppa Italia alla guida dei rossoblù - ricevette e poi successivamente rifiutò una proposta del Milan. Era la prima scelta di Tare ancor prima di Allegri, ma il manager nato a Karlsruhe dopo lunghe riflessioni decise di non cambiare. Di rinnovare col Bologna. Un 'no, grazie' che non verrà eventualmente replicato la prossima estate dovesse un'altra big bussare alla sua porta. Se a Napoli a giugno ci sarà davvero la necessità di sostituire Conte.