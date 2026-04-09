Rios-Napoli, dal Portogallo: "Mourinho apre all'addio e svela il motivo"

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Il colombiano resta concentrato sul concludere la stagione nel miglior modo possibile e sul mantenere la sua buona forma in vista dell'inizio del Mondiale

Il Napoli sembra fare sul serio per Richard Ríos, colombiano, classe 2000, di proprietà del Benfica. Nome nuovo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto appreso dal Portogallo, da Record, "non è ancora pervenuta alcuna offerta per il centrocampista venticinquenne". Rios aveva anche segnato contro il Napoli nella gara di dicembre in Champions League. Era stato accostato anche alla Roma ma ora è forte l'interesse da parte del club azzurro.

Rios-Napoli, si può fare: il pensiero di Mourinho

Il colombiano resta concentrato sul concludere la stagione nel miglior modo possibile e sul mantenere la sua buona forma in vista dell'inizio del Mondiale, il primo della sua carriera. Finora, l'ex giocatore del Palmeiras ha disputato 40 partite, segnando cinque gol e fornendo cinque assist. Nonostante sia stato l'acquisto più importante della scorsa estate, José Mourinho ha già notato che non possiede le caratteristiche che considera ideali per quel ruolo. Quindi ecco perché nonostante l'ottima stagione potrebbe partire.