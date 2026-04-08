Napoli su Rios, ma c'è il retroscena: era ad un passo dalla Roma

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Richard Ríos sbarcherà in Italia con dodici mesi di ritardo? II Napoli sembra fare sul serio su di lui, come riporta Sky Sport, ma strappare un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore al Benfica non sarà affatto facile, considerando anche quanto sia cara la bottega lusitana. Per lui nell'estate scorsa si era fatta avanti con grande decisione la Roma, ma alla fine il matrimonio non è mai stato consumato, con grande delusione dei tifosi giallorossi, molto colpiti dalle prestazioni del centrocampista con la maglia del Palmeiras.

Tentennamenti del giocatore, la Roma ha cambiato obiettivo

Nonostante inizialmente Rios avesse dato priorità alla Roma (e fosse disposto persino a rinunciare alla sua quota del 10% sui diritti), nelle fasi finali ha mostrato esitazioni. Una telefonata tra il ds Florian Massara e il calciatore non ha convinto la dirigenza giallorossa, che ha percepito una mancanza di determinazione da parte sua e immediatamente virato su altri obiettivi.