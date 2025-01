Criscitiello: "Garnacho verrebbe volentieri a Napoli! ADL vuole accontentare Conte"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ieri ha tirato fuori il nome di Alejandro Garnacho per il dopo-Kvaratskhelia. Oggi ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte vuole solo lui. Antonio non ha gradito che la notizia uscisse il giorno di Napoli-Verona, ma il mercato non dorme mai. Il Napoli farà di tutto per provare ad accontentare il suo allenatore.

Il momento decisivo? Inizio settimana prossima. La bellezza del mercato di riparazione è che non puoi far scivolare le settimane perché il tempo è poco. Non è una trattativa facile, perché bisogna incastrare l'uscita di Kvaratskhelia e poi anche Garnacho. Garnacho verrebbe volentieri al Napoli, si farebbe allenare volentieri da Antonio Conte. Su entrambi i fronti si può andare a dama la prossima settimana".