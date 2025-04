Da Bergamo - L’Atalanta sfida il Napoli per Paixao: le cifre dell’affare

Seppur con un ritardo di almeno 6 mesi, in casa Napoli si sta già lavorando in vista di un mercato estivo che all'ombra del Vesuvio dovrà portare un sostituto di Kvicha Kvaratskhelia da alternarsi con David Neres. Tra i nomi monitorati da Giovanni Manna, evidenzia La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Igor Paixao, brasiliano dei Feyenoord giustiziere del Milan ai playoff di Champions. Sul giocatore c’è però anche l’interesse dell’Atalanta, pronta a contendere il giocatore agli azzurri.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoAtalanta.com, il prezzo del giocatore non è proibitivo, ma certamente non economico: la valutazione attuale oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra alla portata delle casse nerazzurre, specie considerando i risultati ottenuti in Europa League e la possibile qualificazione in Champions League. Tuttavia, la concorrenza del Napoli è agguerrita e Aurelio De Laurentiis aveva già preparato a gennaio una proposta da circa 25 milioni di euro. Allora l'affare saltò per il rifiuto del Feyenoord, ma questa estate potrebbe cambiare tutto.