Da Bologna: "Beukema ha ricevuto convocazione per il raduno. Sperava di essere già del Napoli"

La convocazione per il raduno del Bologna di domani è stata spedita anche a Sam Beukema, che pure aveva sperato di chiudere la partita del suo trasferimento al Napoli prima dell'inizio della nuova stagione. Il Bologna ha già comprato il suo sostituto e invita ora il Napoli e l'olandese a risolvere la partita del trasferimento salendo a 35 milioni tra parte fissa e bonus: specie ora che la clausola di Lucumi è scaduta e nessuno l'ha esercitata. Il Napoli non ha ancora fatto la mossa decisi-va: anche perché ieri era impegnato con il Galatasaray nel trasferimento di Osimhen, bloccato sul più bello, ad accordi raggiunti. Lo scrive Il Resto del Carlino oggi in edicola.

Il Napoli da tempo ha sempre messo il centrale olandese in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.