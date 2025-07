Da Bologna: "Ndoye chiederà di essere ceduto al Napoli. E Sartori punta il sostituto"

Il Napoli ha proposto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione per Dan Ndoye, che ha invitato il club partenopeo a trattare con il Bologna non volendo fare gesti di rottura: il Napoli ha mollato Darwin Nunez e sta chiudendo Lucca in prestito oneroso per circa 10 milioni con obbligo di riscatto a 25, operazione che offre margini di manovra per salire di colpi con il Bologna, dopo una prima offerta da 30 milioni rispedita al mittente.

Il Bologna per l'esterno svizzero chiede 45 milioni. Non a caso nelle ultime ore il club rossoblù ha chiesto informazioni sull’argentino Zeballos (23) del Boca, che va ad aggiungersi alla lista degli esterni sinistri d’attacco che piacciono al Bologna. Piace anche Laurienté del Sassuolo. Lo riporta Il Resto del Carlino.