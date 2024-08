Da Cagliari: "Non solo Gaetano, si pensa anche all'ex Napoli Traoré"

L'Unione Sarda fa il punto sulla situazione di Gianluca Gaetano con gli importanti aggiornamenti emersi ieri. Giornata che avrebbe dovuto segnare il trasferimento del giocatore dal Napoli al Parma, ma che invece si è trasformata in un impasse totale, definita "Grande Freddo".

Il Cagliari persiste nella sua proposta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza e rimane in attesa, pur esplorando alternative. Tra i possibili sostituti non figura il laziale Cancellieri, visto più come un esterno che un trequartista. Al suo posto, emergono nomi come Cesare Casadei, ventunenne promessa dell'Under 21 italiana e attualmente in Premier League con il Chelsea, e l'ivoriano Hamed Traoré, ventiquattrenne del Bournemouth, reduce dall'avventura al Napoli.