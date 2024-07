Da Cagliari - Si lavora per Gaetano: possibile prestito oneroso con obbligo

Il ds del Cagliari, Nereo Bonato sta lavorando per riportare Gianluca Gaetano in Sardegna. Secondo quanto riportato da l'Unione Sarda, l'operazione è complessa ma fattibile.

L'agente di Gaetano, Mario Giuffredi, attende le decisioni di Conte, che sembra non voler confermare il fantasista nel suo Napoli. Il Cagliari è la destinazione preferita del giocatore, si sta discutendo un possibile prestito oneroso con riscatto obbligatorio in caso di salvezza, per un totale di 8-9 milioni di euro.