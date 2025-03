Da Di Lorenzo a Barella e de Vrij: tutti i recenti intrecci di mercato tra Napoli e Inter

vedi letture

Gli intrecci di mercato fra le big sono all'ordine del giorno. Eppure Napoli e Inter, protagoniste della sfida di questa sera, hanno davvero molte storie da raccontare nel corso degli anni. Partendo dal capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, che per un periodo quest'estate è finito sul mercato, dopo lo sfogo del suo agente storico Giuffredi: "Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta”. Situazione poi rientrata con la mediazione di Antonio Conte.

Raspadori invece è stato nel mirino dell'Inter per diverso tempo. Sin dall'Europeo del 2021, quando era al Sassuolo, ma anche nella scorsa estate in caso di cessione di Correa e Arnautovic. Non a gennaio, quando aveva chiesto di andare via, ma Conte ha deciso di tenerlo e, ora, cambiare modulo per lui. Alessandro Buongiorno è stato un caso a parte, perché seguito da praticamente tutte le big, Inter compresa, mentre per Leonardo Spinazzola c'era la possibilità di firmare a gennaio 2021, situazione poi non andata in porto.

Al contrario, a gennaio, c'era stato un forte interessamento del Napoli per De Vrijper rinforzare la propria retroguardia, senza però trovare terreno fertile. Nicolò Barella nel 2019 era stato seguito dal club di De Laurentiis, quando era ancora al Cagliari, ma poi aveva deciso di aspettare sei mesi prima di lasciare l'isola e finire all'Inter. Infine Davide Frattesi, insoddisfatto dell'utilizzo e con il Napoli sulle sue tracce. Troppi i 60 milioni richiesti dall'Inter per liberarlo. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.