Da Firenze: "Pongracic per il Napoli sarebbe un colpo straordinario"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Pisano, ex scout della Fiorentina ed ex Salernitana, per parlare di un giocatore accostato al Napoli: “Pongracic è un calciatore molto forte, anche per piazze importanti come Napoli. Quest’anno c’è un allenatore a Firenze che lo vede meno, ma questo non toglie nulla alle sue qualità. È un top nel suo ruolo e se il Napoli dovesse prenderlo, farebbe un acquisto straordinario a gennaio. Ora può essere addirittura un’occasione: Pongracic ha esperienza internazionale, ha forza e letture e poi conosce bene il nostro campionato. Conte sa bene come trarre il meglio da giocatori come lui.

Christensen a Salerno? Secondo me è un ottimo acquisto. È un portiere di grosso potenziale, avrà le spalle larghe per farsi valere anche in un contesto particolare come quello di Salerno. Ci vogliono le spalle larghe. Cerri? Ha un ruolo importante per Breda, al quale stanno mettendo a disposizione calciatori di ottimo livello. In Serie B è capace di fare la differenza e lo sta dimostrando. Ho visto una Salernitana che lotta, che un certo piglio e che ha voglia di fare bene”.