Da Firenze - Trattativa a oltranza per Comuzzo: ecco la distanza tra domanda e offerta

vedi letture

Le ore del calciomercato legate alla Fiorentina si sono improvvisamente infiammate quando nel pomeriggio di ieri il Napoli ha fatto capire di voler tentare un all-in su Pietro Comuzzo, giovane difensore classe 2005 che con la maglia viola in questi mesi si è fatto strada nelle gerarchie ed è diventato un pilastro della difesa di Raffaele Palladino, tanto da essere il quarto giocatore più impiegato in stagione. Comuzzo stamani si è allenato regolarmente al Viola Park in vista della partita contro il Genoa e non ha ancora espresso la sua volontà in attesa di capire cosa accadrà nelle trattative tra i due club. Ma il fatto che il dg Alessandro Ferrari in conferenza stampa durante la presentazione di Pablo Marì non si sia espresso per voce della società e del presidente Rocco Commisso dimostra se mai ce ne fosse bisogno che la trattativa è più che in ballo.

La situazione tra domanda e offerta

L'obiettivo delle due società è chiaro. La Fiorentina vorrebbe privarsi del suo talento solo di fronte a un'offerta da 40 milioni di euro, il Napoli nella sua prima offerta ha messo sul piatto 20 milioni più bonus. Oggi si lavora su cifre di "compromesso", attorno ai 30 milioni, con un braccio di ferro su chi riuscirà ad avvicinarsi alle proprie volontà iniziali. Chi sta lavorando per far sì che la situazione quadri è l'intermediario Michelangelo Minieri, persona da sempre molto vicina a Daniele Pradè e quindi anche alla Fiorentina, agente di Comuzzo e anche di Christian Kouame che verrà portato in prestito all'Empoli.

Ore calde, ore decisive

Difficile pensare che la situazione si possa portare avanti ancora a lungo, un po' perché si rischierebbe di creare troppi malumori tra le parti, un po' perché domenica c'è il campionato ed entrambi i club non vorrebbero trovarsi a prendere un accordo così importante nelle ultime ore di mercato. Per questo è molto probabile che un'eventuale chiusura dell'affare, in un senso o nell'altro, possa arrivare già entro la giornata di domani. A riportare il tutto è Firenzeviola.it.