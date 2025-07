Video Ecco il sostituto di Beukema! Vitik è sbarcato a Bologna e ora l'olandese può partire

vedi letture

Il Bologna sta per ufficializzare il nuovo difensore che, con ogni probabilità, sarà il sostituto di Sam Beukema, destinato a vestire la maglia azzurra del Napoli. Il club rossoblù, infatti, ha individuato in Martin Vitik il profilo ideale per sostituire il centrale olandese. Nel pomeriggio di oggi, il giovane difensore ceco è atterrato all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, accolto dai dirigenti del club emiliano. Vitik arriva dallo Sparta Praga, squadra con cui il Bologna ha chiuso l’operazione sulla base di 15 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la fiducia riposta nel suo potenziale. Nelle prossime ore, il classe 2003 si sottoporrà alle visite mediche di rito, ultimo passo prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai rossoblù.

Vitik, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio ceco, è reduce da una stagione da protagonista: ha collezionato ben 42 presenze complessive, di cui 13 in Champions League, e ha segnato quattro reti in campionato. Cresciuto nello Sparta, ha già superato le 150 presenze in prima squadra e ora si appresta a vivere la sua prima esperienza all’estero, pronto a mettersi in mostra anche in Serie A sotto la guida di Vincenzo Italiano.