Da Hermoso a Chiesa, con la sorpresa Berardi: quanti colpi ancora possibili

vedi letture

Non solo Lukaku, individuato dal Napoli come erede di Osimhen. Sono ancora diversi i calciatori seguiti dal club azzurro sul mercato

Non solo Romelu Lukaku, individuato dal Napoli come erede di Osimhen. Sono ancora diversi i calciatori seguiti dal club azzurro sul mercato ma tutto dipenderà dalle uscite. Ne parla Repubblica oggi in edicola: “L'arrivo del difensore Hermoso e i sondaggi per Dorgu, Musah, Berardi e Chiesa sono viceversa in stand by in attesa che il ds Manna riesca a sfoltire un po' l'organico. In uscita ci sono Mario Rui, Ostigard, uno tra Natan e Juan Jesus, Lindstrom e Simeone”.