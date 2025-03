Da Milano - Anguissa non partirà a zero: il Napoli lavora comunque al rinnovo

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha parlato del futuro azzurro, delle mosse in vista di giugno, di come il club intende rinforzarsi per il ritorno in Champions League.

"Il Napoli ha esercitato l’opzione annuale per Anguissa ma sta provando a prolungare il contratto fino al 2029. Al momento il camerunense è il suo agente stanno nicchiando, date anche le sirene estere, ma comunque ciò che conta è che il Napoli non lo perderà a zero. Se dovesse arrivare offerta da 40mln, io lo cederei: non bisogna trattenere giocatori che vogliono andare via, tutti sono utili, nessuno indispensabile, l'importante è sostituirli adeguatamente. Meret ed il Napoli hanno trovato accordo sull'aspetto economico a 2,5 mln annui ma non sulla durata: il Napoli ha messo sul piatto un 1+1, Meret voleva inizialmente un triennale ma adesso si accontenterebbe anche di un biennale. Mi aspetto che il Napoli comunque prenda un portiere, un difensore, un terzino, un centrocampista, il sostituto di Kvara, mai arrivato, ed un attaccante”.