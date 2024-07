Da Milano: "Buongiorno, il Napoli lavora per le visite entro 48 ore"

"Il Napoli sta lavorando per organizzare le visite mediche di Alessandro Buongiorno entro 48 ore". Lo scrive su Twitter Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non c’è più bisogno di parlarsi, ora è il momento dello scambio dei documenti, dei contratti da stilare e da firmare. Alessandro Buongiorno sarà molto presto un nuovo giocatore del Napoli.

Nella notte è stato raggiunto l’accordo con il Torino, affare da 35 milioni più 5 di bonus, stretta di mano e presto gli annunci dopo le visite mediche. Sarà necessaria ancora qualche ora, qualche giorno, per preparare i contratti. Legali al lavoro per sistemare ogni dettaglio, Conte aspetta il suo nuovo difensore.

