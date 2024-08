Da Milano - Cajuste, si avvicina l'addio: il nome del club pronto ad acquistarlo

Spunta un nuovo club interessato a Jens Cajuste che non rientra nei piani di Conte. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira sul giocatore svedese ha mostrato interesse l'Ipswich. Il giocatore vorrebbe infatti ripartire dalla Premier League. Il suo addio, dunque, si avvicina.

Jens #Cajuste is not in Antonio #Conte’s Plans and he is getting closer to leave #Napoli. He would like to sign for a #PremierLeague’s clubs. #Ipswich have shown interested in him. #transfers #itfc https://t.co/6aINgrNfU0